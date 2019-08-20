Захватившего в заложники 37 пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро обезвредили

Вооруженного мужчину, который взял в заложники 37 пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро, обезвредили, а людей освободили. Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.

Как отмечается, полиция вела переговоры с мужчиной около четырех часов. Однако мужчина не предъявлял особых требований, и снайпер «нейтрализовал» его.

По словам некоторых заложников, мужчина заливал в автомобиль бензин и угрожал поджечь его.

По данным источников, все заложники были освобождены целыми и невредимыми.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил автобус с почти 40 пассажирами в Рио-де-Жанейро.