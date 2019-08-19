Украинцы осудили бросившую на землю хлеб и соль жену Нетаньяха

Украинские пользователи Сети осудили жену премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сару, которая бросила в Киеве на землю кусок каравая.

До этого сообщалось, что при прилете в Киев супругов встретили три девушки, одетые в традиционные украинские наряды и с караваем хлеба и солью. Израильский премьер отломил кусочек хлеб, обмакнул его в соль и съел, в то время как его жена кинула ломтик на землю.

По мнению украинцев, такой жест оскорбил не только Украину, но и главу израильского правительства.

Один комментатор поинтересовался, в каком хлеву ее воспитывали, и отметил, что кусочек хлеба можно было положить обратно на блюдо.

«Оказывается, построить государство легче, чем жену», — пошутила другая пользовательница.

Еще один поблагодарил ее за то, что она хоть в лицо не плюнула.

Однако были и те, кто встал на сторону жены Нетаньяху, пояснив, что она могла быть не голодна или что она в принципе не ест хлеб.

Ранее Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев.

Она пришла в недовольство, так как командир лайнера не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.