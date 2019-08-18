Глава МВД Германии рассказал о высылке беженцев за поездки на родину

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил о необходимости лишать статуса беженца тех, кто регулярно ездит в отпуск на сирийскую территорию. Об этом пишет Das Bild.

По словам министра, если немецкому Федеральному ведомству по делам миграции и беженцев станет известно о такой поездке на родину, будет незамедлительно поднят вопрос об отзыве статуса беженца. Зеехофер подчеркнул, что в Германии внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии и вернут беженцев в страну при первой возможности.

По данным издания, в первой половине этого более 62 тысяч человек уже были лишены статуса беженца.

Ранее перед саммитом G20 в Осаке президент России Владимир Путин дал интервью Financial Times, где резко раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее миграционной политики.