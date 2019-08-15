В Петербурге обнаружен снег

На газоне возле одного из домов на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга появились снежные сугробы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга».

Оказалось, что районе этого жилого дома ремонтируют канализационную сеть, и специальные материалы, которые использовались для санации, доставляли укутанными в снег. Это было необходимо для поддержания особого температурного режима.

Уточняется, что когда материалы разгружали, снег временно выложили вдоль дороги. В ближайшее время его уберут с территории.

Ранее Австралию накрыло снегом.