Сенатор предложила проанализировать данные о несовершеннолетних мамах

Член Совета Федерации и председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что данные о несовершеннолетних мамах необходимо подвергнуть анализу. Об этом передает РИА «Новости».

По ее словам, каждый конкретный случай рождения детей у несовершеннолетних девушек нужно рассматривать отдельно.

Лахова считает, что к ситуации с несовершеннолетними мамами нужно подключиться и уполномоченному по правам ребенка в России.

Сенатор отмечает, что данные о таких девушках необходимо проанализировать с учетом семейной политики, национальных особенностей и прочих факторов.

Ранее сообщалось, что пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году.