Захватчик парикмахерской в Котельниках потребовал у полиции бутылку коньяка

Захвативший парикмахерскую в Котельниках и устроивший там стрельбу из охотничьего ружья человек потребовал у полиции предоставить ему алкоголь. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Как стало известно, стрелок потребовал у правоохранителей бутылку коньяка.

Отмечается, что в ходе происшествия он уже находился в нетрезвом состоянии.

До этого сообщалось, что причиной инцидента являлась любовная драма между стрелком и работницей парикмахерской. При этом в результате стрельбы никто не пострадал.

На данный момент со стрелком ведутся переговоры.