Захватчик парикмахерской в Котельниках потребовал у полиции бутылку коньяка
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Захвативший парикмахерскую в Котельниках и устроивший там стрельбу из охотничьего ружья человек потребовал у полиции предоставить ему алкоголь. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
Как стало известно, стрелок потребовал у правоохранителей бутылку коньяка.
Отмечается, что в ходе происшествия он уже находился в нетрезвом состоянии.
До этого сообщалось, что причиной инцидента являлась любовная драма между стрелком и работницей парикмахерской. При этом в результате стрельбы никто не пострадал.
На данный момент со стрелком ведутся переговоры.