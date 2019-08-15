МВД назвало число украинцев, которые могут упрощенно получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова рассказала об упрощенном механизме получения российского гражданства украинцами. Об этом сообщает RT.

Она заявила, что получить гражданство России может около трех млн украинцев.

Президент России Владимир Путин изменил указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

До этого гражданство России могли получить только жители определенных районов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам.