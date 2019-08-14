В Мособлдуме выступили за запрет эксплуатации старого общественного транспорта

В Московской областной думе поддержали запрет на использование старого общественного транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева.

По мнению Григорьева, старый транспорт необходимо вывести из оборота и, в первую очередь, стоит обратить внимание на сферу перевозки пассажиров. При этом он напомнил о призыве президента России Владимира Путина снизить аварийность на дорогах.

Однако, как считает председатель комитета Мособлдумы, совсем другая ситуация обстоит с частным транспортом.

«Введение ограничений на возраст автомобилей может стать слишком жесткой мерой», — сказал Григорьев.

Он уверен, что вывод старой техники должен подталкивать граждан на приобретение новой, экологически чистой продукции, а это возможно посредством введения мер экономического, технического и организационного регулирования.

Гурьев отметил, что в стране успешно себя проявила госпрограмма обновления парка, благодаря которой граждане смогли получить скидки на покупку новых машин при сдаче в утиль старых.

«Считаю, что необходимо двигаться в этом направлении и законодательно стимулировать подобные программы», — резюмировал Григорьев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить старые авто.