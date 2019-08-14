Синоптики предупредили о 36-градусной жаре

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал о погоде в России. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, в центральной России распогодится, хотя выпадения осадков избежать не удастся. Из-за влияния волновых циклонов в Центральном федеральном округе и активных атмосферных фронтов циклона, центр которого располагается над Скандинавией, на севере и на западе страны ожидаются грозовые дожди. На юг страны придет антициклон с жарким тропическим воздухом. В Крыму температура будет приближаться к максимальным температурным показателям.

«Днем безоблачное небо увеличит прогрев воздуха до плюс 30-36°C», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +25°С.