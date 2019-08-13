Останки кита возрастом около 10 млн лет нашли в Крыму

В Крыму при раскопках античного некрополя Кыз-Аул археологи нашли останки кита возрастом около 10 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова.

По его словам, этот кит является прародителем ныне живущих на планете китов, и он обитал на территории, где раньше было Сарматское море.

Он добавил, что ученые обнаружили останки животного в ходе раскопок античного погребения, случайно.

Директор также уточнил, что данный кит питался ракообразными и водорослями.

Ранее сообщалось, что киты массово выбрасываются на берег в США.