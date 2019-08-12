Подозреваемого в стрельбе в мечети под Осло арестовали на 4 недели
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Суд Осло арестовал подозреваемого в смертельной стрельбе, которая произошла в мечети под Осло. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в результате стрельбы мужчина застрели свою 21-летнюю сводную сестру.
Уточняется, что его действия расцениваются как теракт.
Кроме того, суд считает, что мужчина может повторно совершить действия подобного характера, если не будет заключен в тюрьму.
Ранее сообщалось, что найдено тело сестры стрелявшего в мечети Норвегии.