Подозреваемого в стрельбе в мечети под Осло арестовали на 4 недели

Суд Осло арестовал подозреваемого в смертельной стрельбе, которая произошла в мечети под Осло. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в результате стрельбы мужчина застрели свою 21-летнюю сводную сестру.

Уточняется, что его действия расцениваются как теракт.

Кроме того, суд считает, что мужчина может повторно совершить действия подобного характера, если не будет заключен в тюрьму.

Ранее сообщалось, что найдено тело сестры стрелявшего в мечети Норвегии.