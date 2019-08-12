В результате взрыва газа в доме на юго-западе Москвы никто не пострадал

При взрыве газа и последующего обрушения стены в жилом доме на юго-западе Москвы никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По имеющейся информации, обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

«По уточненным данным, визуально под завалами пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 12 человек самостоятельно покинули подъезд дома, где произошло ЧП.

Взрыв повлек за собой образование завала на площади 40 кв. метров, при этом несущие конструкции не повреждены. По предварительным данным, он произошел во время ремонтных работ в доме.

Ранее взрыв газа случился в жилом доме в Москве.