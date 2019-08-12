10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 9 августа, во дворе одного из жилых домов микрорайона Верхняя Терраса.

«В этом момент в конфликт с представителями власти вступили более 10 человек», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сотрудникам правоохранительных органах были нанесены повреждения. Кроме того, у них попытались отнять оружие. В ответ представителям Росгвардии пришлось осуществить предупредительные выстрелы. В настоящее время подозреваемые в нападении задержаны.

Ранее сообщаюсь, что СК начал дело против открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Тюмени.