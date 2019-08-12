Полумесячная норма осадков выпала в районах Приморья из-за тайфуна «Лекима»

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что в районах Приморья из-за тайфуна «Лекима» выпало около полумесячной нормы осадков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в ряде районов Приморья прошли сильные дожди, которые были вызваны атмосферным фронтом и косвенным влиянием тайфуна.

Он отметил, что в западных и центральных районов Приморья выпало до 50 мм осадков, а в Лесозаводске 67, что составляет практически половину месячной нормы.

Чулков добавил, что в понедельник, 12 августа, в западных, центральных и на севере восточных районов края сохранятся сильные дожди. На остальной территории Приморья ожидаются умеренные дожди.

Ранее сообщалось, что атаковавший Китай супертайфун вызовет подъем вод в Приморье.