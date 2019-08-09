В Крыму подняли флаг Украины

Советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев сообщил, что в Крыму подняли украинский флаг. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Флаг был поднят в городе Судак «местными патриотами Украины» в память о погибших в Донбассе четырех военных 6 августа.

Ранее украинский штаб Операции объединенных сил в Донбассе заявил о гибели четырех десантников ВСУ. Это послужило поводом для телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.