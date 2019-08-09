В Москве в пятницу ожидается до +20°С

В Москве в пятницу, 9 августа, ожидается до +20°C.

По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +18°C до +20°C.

Будет облачно. Ожидается сильный дождь, в отдельных районах — гроза и град. Ветер западной четверти 7-12 м/c, при грозе порывы могут достигать 18-23 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 8 августа, в столице ожидаются грозы с порывистым ветром.