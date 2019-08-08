Сколько россиян читают книги, выяснил опрос

Каждый второй россиянин читает книги (53%). При этом, чаще всего книги читают женщины (59%), молодежь (83%) и люди с высшим образованием (68%). Об этом сообщает РИА «Новости», со ссылкой на результат опроса ВЦИОМ.

Согласно опросу, в среднем каждый из читающих граждан прочел 5 книг за последние три месяца. Больше всего книг читают люди старшего возраста и те, кто не пользуется интернетом.

Отмечается, что книги россияне покупали чаще, чем читали. 88% покупали когда-либо книги, 50% приобрели книгу меньше года назад.

Кроме того, любимыми жанрами опрошенных граждан оказались книги по истории, биографии и исторические романы (30%). 28% процентам интересны детская литература, учебники, справочники, научная и профессиональная литература. Классическая и русская литература привлекают 22%. Меньше всего россиянам интересны ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).

Книгу считают хорошим подарком 73% опрошенных. Из них – 76% женщины и люди 25-34 лет (76%).

Опрос проводился 6 августа, в нем принимали участие 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет, методом телефонного интервью.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не намерены брать кредиты.