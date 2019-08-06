Часы наркобарона, сделанные из металла с «Титаника», продали на аукционе в Мексике

Часы, конфискованные у мексиканского наркобарона, были проданы на аукционе за $8,7 тыс. в Мексике. Об этом сообщает El Universal.

По информации издания, часы швейцарской марки Romain Jerome выполнены из металла корпуса затонувшего корабля «Титаник». Стоимость таких часов вне аукциона составляет около $100 тыс.

Отмечается, что лот был приобретен местным коллекционером.

Уточняется, что аукцион на котором были выставлены часы организован Институтом по возврату народу украденного в Мехико.

Ранее сообщалось, что трость пассажирки «Титаника» продали на аукционе за $50 тыс.