20 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Валенсии

В испанской Валенсии самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Хитроу, совершил аварийную посадку из-за задымления.Об этом сообщает Daily Mirror.

В результате инцидента пострадали 20 пассажиров. Самолет задымился в 19.00 часов по местному времени (20.00 мск). Пассажиров воздушного судна эвакуировали по надувным трапам, трое человек доставили в больницу по причине отравления дымом.

Ранее сообщалось, что самолете Boeing 737 в Шереметьево произошло задымление, в результате которого пострадали восемь человек.