В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за дождей

Начальник управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха заявил, что власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что трассу «Колыма» частично размыло дождями.

«В городе Сусумане поднятие реки на 500 сантиметров при опасном явлении 470», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регион доставлена и установлена водозаборная труба, также проводится ремонт дорожного полотна.

Ранее режим ЧС распространен по всей территории Хабаровского края из-за паводков. В крае будет сформирована межведомственная комиссия по ликвидации подтоплений, которая будет работать до завершения паводка.