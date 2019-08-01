РПЦ отреагировала на слова папы Римского о визите в Россию

Представитель секретариата Московского патриархата священник Алексий Дикарев прокомментировал слова папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы Россию. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что в патриархате назвали заявление Франциска исключительно любезностью в ответ на полученное им приглашение от оперной певицы Светлана Касьян, которая сделала его во время гастролей в Италии.

Как известно, папа Римский не может посетить Россию без официального приглашения со стороны российского государства или РПЦ.

«И поэтому эти не то что обещания, а просто пожелания, высказанные им», — прокомментировал Дикарев.

Ранее в Кремле рассказали, пригласил ли российский лидер Владимир Путин папу Римского в Россию.