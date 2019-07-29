Путина пригласят открыть мемориал жертвам блокады Ленинграда в Израиле

Президента России Владимира Путина могут пригласить на открытие мемориала, посвященного жертвам блокады Ленинграда, который будет установлен в Израиле. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что установку памятного мемориала недавно одобрил городской совет Иерусалима.

Уточняется, что дата приезда российского главы будет назначена до 17 сентября до всеобщих израильских выборов.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что приезд президента России укрепит позиции премьера перед выборами.

Ранее сообщалось, что гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле.