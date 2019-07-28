Подростков задержали после убийства женщин в Подмосковье

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в убийстве двух женщин в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на следователей.

«Следователем следственного отдела по Талдому ГСУ СК России по Московской области задержаны двое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июля в квартире жилого дома в Талдоме в ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми женщинами произошел конфликт. В результате подростки задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.

Следователи уже допросили подростков. По ходатайству следствия суд изберет в отношении них меру пресечения.