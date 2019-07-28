Росгвардия увеличит число борцов с последствиями наводнения в Тулуне

Устранять последствия наводнения в иркутском Тулуне будут больше военнослужащих и единиц техники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Как отмечается, федеральный орган исполнительной власти уже направил новые силы в город. В настоящее время с последствиями борются 202 военнослужащих и более 40 единиц спецтехники.

Планируется, что эти силы будут способствовать отлову собак, разбору завалов и помогать населению вывозить имущество из аварийных домов.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Ия в Тулуне продолжает расти.

По данным на 00.00 (по местному времени) и 19.99 по мск., уровень воды в реке Ия составил 720 см, то есть поднялся выше критической отметки на 20 сантиметров и на 12 см за последние два часа.