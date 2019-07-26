Россиян накажут за препятствование работе врачей

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за воспрепятствование работе врачей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

Согласно новому закону, если человек помешал работе врачей, и это привело к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти пациента, то ему может грозить в первом случае до двух лет тюрьмы, а во втором — до четырех.

Кроме того, в случае умышленного причинения тяжкого вреда или угрозы убийством врачу россиянину может грозить пятилетнее заключение.

Также, согласно закону, за сам факт воспрепятствования оказанию медицинской помощи будет грозить штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Ко всему прочему, если машина не пропустила на дороге скорую помощь, то теперь водителю может грозить штраф до трех-пяти тысяч рублей, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года.