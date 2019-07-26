Леопард съел мужчину в его доме
close
В индийском Раджастхане леопард забрался в жилой дом и убил взрослого мужчину, передает The Times of India.
Уточняется, что хозяин дома спал, когда хищник схватил его за шею и выволок на улицу.
Соседи, прибежавшие на крики родных погибшего, отправились на поиски и нашли труп около леса. Леопард к тому времени успел съесть ногу убитого и сбежал.
Местные жители окрестили животное людоедом и потребовали от властей ликвидировать леопарда.
После инцидента около деревни расставили ловушки, леопарда также выслеживают охотники с транквилизаторами.