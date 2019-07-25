Генпрокуратура высказалась против Атлантического совета
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Деятельность Атлантического совета представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России, сообщается на сайте ведомства.
По имеющимся сведениям, эту организацию сочли нежелательной на территории России.
Уточняется, что информацию об этом решении направлена в Министерство юстиции.
Организации, признанные нежелательными в России, не могут продолжать работу на территории страны.
Ранее «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России.