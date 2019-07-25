Генпрокуратура высказалась против Атлантического совета

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Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве.
Фрагмент вывески на здании Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве.
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Деятельность Атлантического совета представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России, сообщается на сайте ведомства.

По имеющимся сведениям, эту организацию сочли нежелательной на территории России.

Уточняется, что информацию об этом решении направлена в Министерство юстиции.

Организации, признанные нежелательными в России, не могут продолжать работу на территории страны.

Ранее «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России.