Генпрокуратура высказалась против Атлантического совета

Деятельность Атлантического совета представляет угрозу безопасности и основам конституционного строя России, сообщается на сайте ведомства.

По имеющимся сведениям, эту организацию сочли нежелательной на территории России.

Уточняется, что информацию об этом решении направлена в Министерство юстиции.

Организации, признанные нежелательными в России, не могут продолжать работу на территории страны.

Ранее «Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России.