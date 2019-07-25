Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в пункте обмена валюты в Елисеевском переулке. Один из клиентов хотел обменять 41 млн руб. на доллары. Сотрудница сказала, что нужной суммы нет, и попросила клиента подождать на улице. Затем она исчезла с деньгами.

«Обвиняемая объявлена в федеральный розыск», — сказал источник.

Ранее сотрудники правоохранительных органов поймали и задержали работницу банка, которая около месяца незаметно выносила деньги из банка и оставляла себе.