Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области после наводнения
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Российский лидер Владимир Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу приступил к ликвидации наводнения в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при решении подобных задач.
Как отмечается, глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто стоит во главе комиссии по ликвидации последствий паводка.
Мутко ответил, что губернатор находится в регионе, но возглавлял комиссию до недавнего времени заместитель губернатора и председатель правительства области Руслан Болотов.
Президент подчеркнул, что это неправильно и так не должно быть.