Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области после наводнения

Российский лидер Владимир Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу приступил к ликвидации наводнения в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, первые лица регионов не должны уклоняться от ответственности при решении подобных задач.

Как отмечается, глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто стоит во главе комиссии по ликвидации последствий паводка.

Мутко ответил, что губернатор находится в регионе, но возглавлял комиссию до недавнего времени заместитель губернатора и председатель правительства области Руслан Болотов.

Президент подчеркнул, что это неправильно и так не должно быть.

Ранее появились новые данные о потопе в Иркутской области.