В Малайзии раскрыли попытки США и Украины завладеть черными ящиками MH17
Военные Малайзии организовали секретную операцию, чтобы получить «черные ящики» потерпевшего крушение MH17, которыми хотели завладеть США и Украина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя операции Совета национальной безопасности страны полковника Мохамада Сакри.
Как отмечается, такое заявление он сделал в документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, который рассказывает об обстоятельствах катастрофы, произошедшей в Донбассе в 2014 году.
По его словам, после разговора с премьер-министром страны Наджибом Разаком он немедленно отправился в Донбасс.
Он отметил, что по прибытии власти Украины закрыли доступ малазийцев к месту катастрофы. Тогда, добавил военный, он поехал с небольшой группой в Донецк тайно.
Он подчеркнул, что встретился с представителями администрации региона и первым получил «черные ящики».
При этом, уточнил Сакри, к нему пришли агенты ФБР с просьбой показать им «черные ящики». После этого украинское правительство просило оставить им «черные ящики». В обоих случаях военный отказался.
Ранее СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17.
Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.