Путин призвал отказаться от тетрадей в школах

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выступил с призывом сократить использование бумажных тетрадей в школах. Об этом сообщает на сайте Кремля.

Российский глава заявил, что в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», который подразумевает внедрение в школы новых технологий, российские школы должны постепенно уходить от использования простых тетрадок.

Уточняется, что в рамках этого проекта 25% образовательных учреждений России должны перейти на новые технологии к 2024 году, более того должна быть создана единая система цифрового образования.

Также все школы обязаны осуществлять деятельность в Интернете.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал бесплатное питание для школьников.