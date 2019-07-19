Госдеп ореагировал на визовую войну с Россией
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Представители Госдепартамента США прокомментировали действия Москвы по невыдаче виз 30 учителям англо-американской школы. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что вопрос не обрамляется двусторонними отношениями России и США.
Представитель Госдепа добавил, что в отношениях стран есть проблемы, а также подчеркнул наличие возможных путей их решения.
Он отметил, что США является лишь одной из нескольких сторон в этом вопросе, которые заинтересованы в функционировании англо-американского института.
Американские представители выразили надежду на то, что ситуация с выдачей виз разрешится до начала учебного года.
Ранее сообщалось, что десяткам американских учителей запретили въезд в России.