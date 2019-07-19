Госдеп ореагировал на визовую войну с Россией

Представители Госдепартамента США прокомментировали действия Москвы по невыдаче виз 30 учителям англо-американской школы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что вопрос не обрамляется двусторонними отношениями России и США.

Представитель Госдепа добавил, что в отношениях стран есть проблемы, а также подчеркнул наличие возможных путей их решения.

Он отметил, что США является лишь одной из нескольких сторон в этом вопросе, которые заинтересованы в функционировании англо-американского института.

Американские представители выразили надежду на то, что ситуация с выдачей виз разрешится до начала учебного года.

Ранее сообщалось, что десяткам американских учителей запретили въезд в России.