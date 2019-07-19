Видео встречи Путина с подтопленцами появилось в Сети
В сети появилось видео встречи российского лидера Владимира Путина с пострадавшими от паводков в Иркутской области.
На кадрах видно, как глава государства, выслушивая жалобы подтопленцев, охарактеризовал происходящее неразберихой.
«Это называется простым русским словом — неразбериха», — подчеркнул Путин.
Жители подтопленного Тулуна в Иркутской области согласились с президентом.
Ранее сообщалось, что Путин оказался недоволен ликвидацией последствий паводка в Иркутской области.