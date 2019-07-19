Путин пообещал мальчику следить за ремонтом детского сада

Президент России Владимир Путин проверил пункты размещения пострадавших в результате наводнения в городе Тулун в Иркутской области, он также пообщался с жертвами происшествия. Об этом пишет ТАСС.

Во время своего визита Путин побеседовал с шестилетним мальчиком, дом которого был разрушен из-за наводнения. Ребенок рассказал, что его детский сад «утонул».

В ответ Путин пообещал скоро вернуться в Тулун, чтобы проверить ход работы по восстановлению инфраструктуры города.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Братск.