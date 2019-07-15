Криминальный авторитет Шишкан взят под арест

Криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова по прозвищу Шишкан, решением суда лишили свободы на два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

По имеющейся информации, Шишканов является подозреваемым по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и проходит по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи.

Отмечается, что в ходе заседания суда криминальный авторитет заявил, что не понимает и не принимает обвинение. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что полицейские арестовали Шишканова во время сходки криминальных авторитетов.