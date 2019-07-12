Кнут и пряник: подозреваемый в убийстве стюардессы любил БДСМ

Знакомая подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой рассказала о необычных увлечениях мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она заявила, что парень был чрезмерно общительным, навязчивым, а также постоянно рассказывал о своих сексуальных предпочтениях. В частности уделял внимание БДСМ, историям о связываниях и подвешиваниях.

Другой его знакомый отметил, что подозреваемый состоял в отношениях с убитой, в последнее время пара часто расставалась и мирилась.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Следователи предполагают, что он мог покинуть страну.

Тело девушки было обнаружено утром 10 июля в отеле в одном из номеров в Новой Москве недалеко от аэропорта Внуково.

Ранее сообщались подробности убийства 23-летней стюардессы.