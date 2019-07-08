Путину доложили об уголовном деле против помощника его полпреда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил что глава государства Владимир Путин владеет полной информацией по делу о госизмене помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил Песков, какие-либо встречи по этому поводу у Путина и полпреда Николая Цуканова не проводились.

Отмечается, что в пятницу, 5 июля, ФСБ арестовала Александра Воробьева по статье 275 УК России «Государственная измена». После задержания помощника полпреда поместили под стражу на два месяца.

Ранее информировали, что Воробьеву грозит до 20 лет заключения и штраф в размере 500 тыс. рублей.