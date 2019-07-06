В полпредстве отреагировали на госизмену Воробьева

Заместитель полпреда Борис Кириллов высказался о нашумевшем аресте их сотрудника помощника полпреда Александра Воробьева, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает «URA.ru».

Кириллов признался, что был мало знаком с Воробьевым, однако считает его поступок ужасным. Стоит отметить, что он назвал помощника полпреда предателем.

«Очень печально, что так произошло», — добавил Кириллов.

Он подчеркнул, что вскоре решится карьера арестованного Воробьева. По его словам, это произойдет 8 июля, когда полпред Николай Цуканов проведет совещание и решит, что делать дальше с помощником.

Против Воробьева уже возбудили дело по статье «Государственная измена», и ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Суд заключил его под стражу до 4 сентября.

Ранее сообщалось, что помощника полпреда арестовали за госизмену.