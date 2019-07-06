Названа дата решения по арестованному за госизмену помощнику полпреда
Замполпреда Борис Кириллов заявил, что скоро решат карьерную судьбу подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, который является помощником полпреда главы государства в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, решение примет полпред УрФО Николай Цуканов утром 8 июля после оперативного совещания.
«То, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — добавил Кириллов.
Ранее сообщалось, что арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента.
Также до этого ФСБ задержала некого Александрова Воробьева на основании подозрения в государственной измене.