Названа дата решения по арестованному за госизмену помощнику полпреда

Замполпреда Борис Кириллов заявил, что скоро решат карьерную судьбу подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, который является помощником полпреда главы государства в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решение примет полпред УрФО Николай Цуканов утром 8 июля после оперативного совещания.

«То, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя», — добавил Кириллов.

Ранее сообщалось, что арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента.

Также до этого ФСБ задержала некого Александрова Воробьева на основании подозрения в государственной измене.