Возросло число госпитализированных из-за наводнения в Иркутской области

После наводнения в Иркутской области 410 человек оказались в больницах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МЧС Павла Барышева.

До было известно, что 313 человек были госпитализированы из-за последствий поводка.

Также, согласно последним данным, в результате случившегося погибли 22 человека.

«К сожалению, остается неизвестной судьба 13 человек», — добавил Барышев.

Ранее сообщалось, что пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения президента России Владимира Путина.

С конца июня Иркутская область страдает от паводков — в 55 населенных пунктах подтоплены более 3000 домов, в которых проживают около 10 тыс. человек, а также 3,5 тыс. приусадебных участков, разрушены объекты инфраструктуры и автомобильные мосты.