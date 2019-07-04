Опрос показал негативное отношение россиян к мужским поцелуям

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношения россиян к поцелуям. Результаты размещены на сайте ведомства.

Согласно полученные данным, большая часть респондентов любит целоваться (52%), а 49% опрошенных используют поцелуи в качестве выражения чувств и формы приветствия. Однако таким образом 40% россиян предпочитают здороваться только с близкими знакомыми и друзьями.

«Целующиеся люди вызывают у респондентов чаще всего положительные чувства — радость (28%), одобрение (21%), умиление (21%)», — говорится в материале.

Уточняется, что поцелуи между женщинами, а также мужчиной и жениной воспринимаются положительно (по 60%), в то время как такое приветствие между мужчинами 86% считают неуместными.

Ранее сотрудник Стэнфордского университета и стримингового сервиса Netflix Амир Зиай разработал алгоритм, который сможет находить целующихся людей на видео.