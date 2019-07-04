Опрос показал негативное отношение россиян к мужским поцелуям

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Граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» Дмитрия Врубеля c... Граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» Дмитрия Врубеля c...
Граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» Дмитрия Врубеля c...
Fabrizio Bensch/Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношения россиян к поцелуям. Результаты размещены на сайте ведомства.

Согласно полученные данным, большая часть респондентов любит целоваться (52%), а 49% опрошенных используют поцелуи в качестве выражения чувств и формы приветствия. Однако таким образом 40% россиян предпочитают здороваться только с близкими знакомыми и друзьями.

«Целующиеся люди вызывают у респондентов чаще всего положительные чувства — радость (28%), одобрение (21%), умиление (21%)», — говорится в материале.

Уточняется, что поцелуи между женщинами, а также мужчиной и жениной воспринимаются положительно (по 60%), в то время как такое приветствие между мужчинами 86% считают неуместными.

Ранее сотрудник Стэнфордского университета и стримингового сервиса Netflix Амир Зиай разработал алгоритм, который сможет находить целующихся людей на видео.