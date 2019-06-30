Поросенок пережил наводнение в Иркутской области и стал звездой

В Иркутской области городе Тулуне очевидцы заметили на мосту одиноко гуляющего поросенка, после того, как накануне в городе прошло наводнение, унесшее жизни многих домашних животных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Большой поросенок стоял у края моста среди полуразрушенных домов и дорог. Он смотрел на воду.

Стоит отметить, что это зрелище удивило россиян.

До этого стало известно, что в результате стихийного бедствия погибли 140 голов крупного рогатого скота, 42 лошади и 56 свиней. Кроме того, в зоне паводка оказались 30 крестьянско-фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне упал после приезда президента РФ Владимира Путина.