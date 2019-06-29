Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал новое стихотворение в колонии, где он отбывает срок. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Гроза/ Затверженная на уроках/ Раскалывает на глазах/ Как жизнь на до и после срока», — пишет Улюкаев.
Чиновник уделяет внимание в своем стихотворении резко изменившимся погодным условиям в столице, называя город «свежевымытой местностью».
Адвокат бывшего министра Дареджан Квеидзе рассказал, что его клиент чувствует себя хорошо и продолжает заниматься творчеством – пишет книгу.
В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн.
Ранее сообщалось, что Улюкаев разводится с женой. Однако его адвокат не подтвердил эту информацию.