Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев написал новое стихотворение в колонии, где он отбывает срок. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Гроза/ Затверженная на уроках/ Раскалывает на глазах/ Как жизнь на до и после срока», — пишет Улюкаев.

Чиновник уделяет внимание в своем стихотворении резко изменившимся погодным условиям в столице, называя город «свежевымытой местностью».

Адвокат бывшего министра Дареджан Квеидзе рассказал, что его клиент чувствует себя хорошо и продолжает заниматься творчеством – пишет книгу.

В 2017 году Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение взятки в $2 млн.

Ранее сообщалось, что Улюкаев разводится с женой. Однако его адвокат не подтвердил эту информацию.