«Би-би-си» выяснило подробности о третьем «отравителе» Скрипалей

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Третий «отравитель» Скрипалей находился на территории Великобритании со 2 до 4 марта. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на собственное расследование.

Отмечается, что этим человеком является генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, псевдоним которого — «Сергей Федотов». Он якобы возглавлял оперативную группу и, находясь на британской территории, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

«…Сергеев прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» утром в пятницу, 2 марта, и улетел во второй половине дня в воскресенье, 4 марта», — говорится в материале.

Уточняется, что он жил около вокзала Паддингтон, старался не пользоваться Wi-Fi-точками, пользовался сим-картой, у которой отсутствовал номер для идентификации мобильных телефонов (IMEI), и имел 30-40 минут для встречи с двумя другими «отравителями» Александром Петровым и Русланом Бошировым.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок». В настоящее время они скрываются от общественности. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании.

Ранее уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту России Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна.