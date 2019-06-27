Россияне смогут получать молоко и пиво бесплатно
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил возродить практику сбора пустых бутылок, которые можно будет обменять на новые с молоком, лимонадом или пивом. Об этом сообщает агентство «Москва».
Идея, которая, по мнению дипломата, должна решить проблему сортировки мусора, была выдвинута в ходе круглого стола «Как стимулировать граждан сдавать вторсырье».
«Давайте вспомним хороший забытый советский опыт, когда практически при каждом магазине был пункт приема стеклотары», — заявил Вострецов.
В своем выступлении он упомянул сбор макулатуры и металла, а также добавил, что сортировка последнего относительно налажена в стране.
Кроме того, член комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин выступил с предложением оборудовать пунктами раздельного приема мусора магазины, кафе и другие общественные заведения.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, как будет решаться вопрос с переработкой мусора.