РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова

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Начальник УВД по ЗАО Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, Петухов подал рапорт об уходе в отставку после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.

Как отмечается, в настоящее время полковник находится в отпуске.

При этом приказ об увольнении Петухова пока не подписан.

Ранее СМИ сообщили, что глава МВД Владимир Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников.