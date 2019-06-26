РБК: полковник полиции подал в отставку после дела Голунова
Начальник УВД по ЗАО Москвы полковник Игорь Петухов подал в отставку. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, Петухов подал рапорт об уходе в отставку после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Как отмечается, в настоящее время полковник находится в отпуске.
При этом приказ об увольнении Петухова пока не подписан.
Ранее СМИ сообщили, что глава МВД Владимир Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников.