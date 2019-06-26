Песков озадачил журналистов вопросом о пытках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать данные опроса про пытки, передает РИА «Новости».

Песков задал встречный вопрос журналистам, кто из них подвергался пыткам

«Смотрите, сейчас на конференц-колле, наверное, человек 30 есть. Кто сталкивался с пытками представителей органов правопорядка? Назовите себя», — сказал Песков.

Никто из 30 человек не ответил.

Песков отметил, что видел опрос, не было времени ознакомиться подробнее.

Ранее опрос показал, что каждый десятый (10%) из опрошенных лично сталкивались с пытками, которые против них использовали сотрудники силовых ведомств.