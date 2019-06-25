Аномальная жара охватила Францию

В 65 департаментах Франции объявили предпоследний оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары, которая охватила страну. Об этом сообщает Le Monde.

В начале недели оранжевый уровень действовал только в 53 регионах страны.

Отмечается, что температурные показатели в среду, 26 июня, достигнут +35-40 °С. А в четверг и пятницу столбики термометра поднимутся выше +40 °С.

Эксперты заявили, что ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +20 °С.

Французские власти разработали «plan canicule», который позволит уменьшить последствия жары. В его рамках уже были даны необходимые рекомендации медицинским работникам, а также сотрудникам общественных учреждений. Специалисты призвали не оставлять пожилых людей, которые хуже всех переносят жару, без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москву придет осень.