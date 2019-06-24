Гендиректора Chanel изощренно обокрали в центре Москве
В центре Москвы обокрали генерального директора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена, передает ТАСС.
У него украли смартфон, а потом с помощью безконтактной оплаты накупили вещей на 2 млн рублей, сообщает Baza.
При этом, по данным ТАСС, деньги сняли через приложение с его банковского счета.
Как злоумышленники обошли защиту смартфона и была ли она установлена, не сообщается.
Ограбление произошло недалеко около Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт инцидента.