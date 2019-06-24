Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/823/12222823/Depositphotos_126741382_l-2015-pic905-895x505-85332.jpg">

Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму «Афалина» за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, суд признал фирму виновной в нарушении правил рыболовства при вылове животных. При этом судно и орудие вылова у предприятия конфисковаться не будут, фирма выплатит штраф в размере 28,1 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг «китовой тюрьмы» Приморского края, где в заточении держались косатки и белухи. Он сказал, что «где большие деньги, там всегда сложности с решением», однако движение по решению проблемы началось. Вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что кабинет министров России принял меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.